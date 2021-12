Sogni piccoli e grandi da confidare a Babbo Natale. A Capranica Prenestina torna “Caro Babbo Natale…”, il gioco letterario a premi aperto a tutti che l’anno scorso, alla prima edizione, ha totalizzato 60 partecipanti in tutto lo stivale e anche oltre i confini.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Capranica Prenestina, prevede la possibilità di scrivere una letterina indirizzata a Babbo Natale, per condividere con lui (e con tutti) sogni, speranze, desideri e auguri per il natale presente e per l’anno che si appresta ad iniziare.

Un momento quindi di condivisione, ma anche di cultura, istruzione, solidarietà e inclusione sociale, valori che da sempre contraddistinguono il paese di Capranica Prenestina, riporta il sito montiprenestini.it. L’invito aperto a tutti, piccini e adulti.

Tutte le letterine verranno pubblicate sulla fanpage ufficiale del Comune di Capranica Prenestina e saranno stampate ed esposte sulla scalinata del Palazzo Baronale di Capranica durante il periodo natalizio.

Per questa edizione è stata indetta anche una categoria riservata ai Giovani che porta il totale dei premi in palio a ben dieci. I premi: cene, pacchi con prodotti tipici, biglietti di ingresso al museo naturalistico e medaglie.

Le 10 letterine più emozionanti, che verranno scelte da una giuria e dal pubblico tramite social, saranno premiate con i seguenti riconoscimenti:

Premi assegnati dalla Giuria

1° Premio Assoluto: Targa 1° Classificato + Cena x2 persone

2° Premio Assoluto: Targa 2° Classificato + Cena x1 persona

3° Premio Assoluto: Targa 3° Classificato + Ingresso al Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini

Premi assegnati dalla Giuria – Categoria Giovani

1° Premio Cat. Giovani: Medaglia 1° Classificato + Cena x2 persone

2° Premio Cat. Giovani: Medaglia 2° Classificato + Cena x1 persona

3° Premio Cat. Giovani: Medaglia 3° Classificato + Ingresso al Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini

Premi assegnati dai Social

1° Premio Giuria Popolare: Medaglia 1° Class. + Pacco di Prodotti Tipici Locali

2° Premio Giuria Popolare: Medaglia 2° Class. + Ingresso al Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini

3° Premio Giuria Popolare: Medaglia 2° Class. + Ingresso al Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini

Per partecipare è sufficiente inviare la propria letterina in formato word o pdf (massimo 2.500 caratteri spazi inclusi) alla mail letterinanatalizia@gmail.com entro e non oltre il 19 Dicembre 2021, avendo cura di indicare i propri recapiti di riferimento e la propria età per essere contattati in caso di vittoria)