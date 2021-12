GUIDONIA – Assalti nelle tabaccherie, in manette il presunto rapinatore

L’incubo degli assalti alle tabaccherie di Guidonia e Tivoli potrebbe essere terminato. Stanotte i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno arrestato nell’area Sublacense un 46enne italiano accusato di detenzione di armi. Sul caso gli investigatori mantengono il più rigoroso riserbo. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da Tiburno l’uomo avrebbe precedenti penali per reati contro il patrimonio e sarebbe il sospettato numero uno delle rapine in serie commesse da sabato 11 dicembre. In questi giorni, tra gli altri, sono finiti nel mirino la tabaccheria Passariello di piazza della Queva a Tivoli Terme, una tabaccheria a Villa Adriana, la tabaccheria Rossi di via della Pietrara a Guidonia Montecelio, il bar locanda 2019 di via per Sant’Angelo Guidonia, il mini market di viale Roma 14A in pieno centro, sempre a Guidonia. Tutte le rapine sono state messe a segno da due uomini armati di una pistola e fuggiti in sella su uno scooter. Mentre nell’ultimo caso – il mini market – un bandito solitario si era dileguato a bordo di una Smart. Il quarantaseienne italiano fermato stanotte era a bordo di una Smart.

