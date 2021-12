GUIDONIA- Elezioni 2022, scendono in campo i moderati

Da Michele Venturiello e Maurizio Lotti riceviamo e pubblichiamo

In vista delle prossime elezioni amministrative di Guidonia Montecelio abbiamo pensato di riunire i tanti amici con cui in passato abbiamo condiviso percorsi umani, sociali e politici. Lo scopo è quello di determinare uno spazio di riflessione sull’attuale dinamica politica e sulle prospettive future e su quale idea di città immaginiamo per l’avvenire. La priorità che ci muove non è quella di costituire l’ennesima lista civica in Città, quanto piuttosto quella di far sentire la nostra voce, provando a dare una collocazione organica a tante esperienze che faticano a trovare spazio nell’attuale confronto politico, che talvolta stenta ad abbracciare un progetto di più largo respiro.

L’appuntamento è fissato per il 28 dicembre alle ore 18 al Grand Hotel Duca d’Este.

