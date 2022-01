Castel Madama – Morto in incidente, la vittima è Andrea Chicca

“È di queste ore la notizia della tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino, vittima di un incidente stradale sulle cui dinamiche sono in corso i dovuti accertamenti. “Voglio esprimere il mio profondo dolore per l’improvvisa morte di Andrea, ai cui familiari mando il mio abbraccio, che è l’abbraccio forte di tutta la comunità castellana”, afferma il sindaco Michele Nonni per la perdita, a soli 46 anni, di Andrea Chicca.

Vicovaro – Scontro tra auto e moto, muore 46enne di Castel Madama

Il sindaco e gli amministratori si stringono alla famiglia e agli amici per questo lutto che ha colpito al cuore il nostro paese.