Bellegra – A 74 anni rifiuta la mascherina, multata

“La mascherina io? Non la indosserò, mai e poi mai”. A Bellegra – 2700 abitanti nell’alta Valle dell’Aniene – i carabinieri, nei giorni scorsi, hanno multato una pensionata di 74 anni che si è rifiutata di indossare la mascherina nonostante fosse in piazza. Le ultime disposizioni infatti obbligano a indossare la protezione anche all’aperto. La no mask dovrà pagare una sanzione di 400 euro.

