Guidonia – Niente Ffp2 o Green pass? Multati in 66

Per 28 persone la sanzione è scattata per l’utilizzo della mascherina sbagliata e 38 per mancato possesso del Green pass

Quasi cinquecento persone controllate e 66 sanzioni scattate. E’ l’ultimo bilancio dei controllo anti Covid effettuato dai carabinieri tra Tivoli e Guidonia presso i capolinea dei bus e presso gli esercizi commerciali. Per precisione sono state identificate 469 persone, per lo più appena scese dai bus in arrivo dalla Capitale. Ventotto persone sono state sanzionate per mancato utilizzo della prevista mascherina FFP2 e altre 38 sanzionate per mancato possesso del Green Pass.