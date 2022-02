Castel Madama – Sabato l’ultimo saluto ad Andrea Chicca

Castel Madama si prepara a dare l’ultimo saluto ad Andrea Chicca, il 46enne del paese morto nel primo pomeriggio di domenica 30 gennaio in un incidente stradale a Vicovaro. La cerimonia funebre è stata fissata per sabato 5 febbraio alle ore 10,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo. Castel Madama in questi giorni si è stretta attorno al dolore dei genitori, dei fratelli e della nonna. Andrea Chicca svolgeva la professione di fisioterapista ed era stimato ed amato da tutti.

Castel Madama – L’addio ad Andrea, il paese in lacrime

Sull’incidente, rilevato dai carabinieri, la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo, come di rito. La dinamica, però, non è ancora chiara. Chicca era alla guida della sua moto e viaggiava verso Subiaco, quando all’altezza di Vicovaro, si è scontrato con una utilitaria guidata da un pensionato di 80 anni che viaggiava in direzione opposta, verso Tivoli. Erano passati da pochi minuti le due del pomeriggio di domenica, inutile ogni soccorso.