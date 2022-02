La Corte dei Conti bacchetta la Pisana

La Corte dei Conti ha rigettato ieri il ricorso della Regione Lazio sulla parifica di bilancio. I giudici contabili avevano infatti chiesto all’ente di rivedere il proprio budget.

“Le misure che dovevamo adottare già erano state adottate, è una sentenza più contro la Corte che contro la Regione perché noi in 8 anni abbiamo seguito in maniera pedissequa quello che la Corte indicava e per 8 anni ha sempre parificato il bilancio compreso quello in discussione”, ha dichiarato oggi il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, commentando la sentenza della Corte dei conti che ha confermato il giudizio di parifica del bilancio regionale obbligando, però, l’ente a tagliare 500 milioni dalla spesa corrente, fondi per compensare eventuali mancate entrate, o versare il dovuto per contenziosi giudiziari persi. “Ora ci hanno ripensato e noi difenderemo in tutti i modi i cittadini da una scelta che veramente suscita perplessità”, ha aggiunto Zingaretti. “Ora vedremo come adottare le misure necessarie e lo faremo in uno spirito di tutela dei diritti dei cittadini. Per fortuna il Lazio finalmente è una regione risanata e sana, affronteremo anche questo problema”, ha concluso Zingaretti.

Condividi l'articolo: