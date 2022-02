Camerata Nuova – Anziano positivo al Covid esce da casa, denunciato

Un sessantaseienne di Camerata Nuova, 400 abitanti nella Valle dell’Aniene, è stato denunciato dai carabinieri per aver violato le disposizioni anti Covid: era uscito da casa nonostante fosse sottoposto a isolamento domiciliare per accertata positività.

Tra Tivoli e Guidonia invece i carabinieri hanno controllato il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale sanzionando 8 persone per mancato utilizzo della mascherina Ffp2 e 7 persone per mancato possesso di Green Pass idoneo. A Montelanico la sanzione è scattata nei giorni scorsi per un 26enne del Pakistan che passeggiava senza mascherina.

Da domani non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, tranne che in caso di assembramento.