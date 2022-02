GUIDONIA – Buzzi Unicem, il cementificio verso la decarbonizzazione

Lo Stabilimento Buzzi Unicem di Guidonia avvia un’interlocuzione per impiego di combustibili di recupero. Lo annuncia l’azienda internazionale dedicata alla produzione e vendita di cemento, calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali che conta circa 10.000 dipendenti in 14 paesi e nel 2020 un fatturato consolidato di 3,2 miliardi di euro.

“Lo Stabilimento Buzzi Unicem di Guidonia – si legge nella nota stampa – in riferimento alla possibilità di impiego di combustibile alternativo ai fossili, idoneo a ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica (CO2) derivanti dalla combustione, fino a dimezzarle, comunica di aver avviato una interlocuzione con la Regione Lazio, quale ente competente, per verificare la possibilità di modificare l’attuale assetto autorizzativo dell’impianto. Il Comune è stato regolarmente informato di tale interesse”.

“Nello specifico – prosegue l’azienda nel comunicato stampa – l’Azienda intende valutare in futuro l’utilizzo di tale combustibile, nella forma di “CSS end of waste”, quale prodotto di elevata qualità, costantemente controllato e ideale per fornire il calore necessario al ciclo produttivo del cemento. L’uso dei combustibili contenenti biomassa, in sostituzione di quelli fossili, è riconosciuto in ambito industriale ed energetico come una delle leve necessarie per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Europa e dall’Italia.

E’ una pratica in essere da molti anni in svariati impianti del gruppo, in Italia e all’estero, con esiti positivi sia sul piano ambientale, alla luce di dati sistematicamente verificati dagli enti di controllo preposti, sia sul piano della sostenibilità economica e sociale. Molteplici studi scientifici di terze parti avvalorano tali risultati. Così come avvenuto in questi anni, nei confronti di tutti i propri portatori di interesse, Buzzi Unicem è pienamente disponibile a confrontarsi e illustrare a chiunque fosse interessato il ciclo produttivo del cemento, l’impiego dei differenti combustibili e le opportunità connesse con tali pratiche”.

Per pianificare un incontro o una visita è possibile a scrivere a: visitaguidonia@buzziunicem.it