Da domani stop alle mascherine all’aperto

Misure anti Covid in allentamento in Europa, Italia compresa anche se con più precauzione. Da domani, 11 febbraio, nel nostro Paese non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto.

L’Inghilterra a partire dal 21 febbraio revocherà le restrizioni escludendo l’isolamento per i positivi. La Francia stai valutando l’eliminazione del Green pass.

In Svezia, invece, le restrizioni sono già sostanzialmente sparite. Ristoranti e bar operano con gli orari ‘pre-Covid’. La pandemia è finita “in termini di restrizioni” e il Covid non è più considerato “una patologia che minacci la società”, aveva annunciato nei giorni scorsi il ministro della Salute, Lena Hallengren. Tracciamento e tamponi non sono più una priorità, secondo una linea che accomuna la Svezia alla Danimarca.