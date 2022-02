Monterotondo – Notato un senzacasa, potrebbe essere lo scomparso Daniele Potenzoni?

A Monterotondo è stato notato un senzatetto che somiglia a Daniele Potenzoni. Potenzoni è il quarantenne autistico lombardo scomparso il 10 giugno 2015 tra la folla della metro a Roma, mentre si recava con un gruppo di disabili, assistititi da due infermieri, in udienza dal Papa. A segnalare la somiglianza a Penelope Lazio una famiglia che sostiene di avere avuto contatti con l’uomo il 26 gennaio mentre si trovava in via Calatafimi, direzione via Arquati.

“Abbiamo notato un uomo che rovistava nei cassonetti. Allora gli abbiamo offerto anche un pezzo di pizza”, ha raccontato poi la famiglia, “Ma solo successivamente vedendo le foto di Potenzoni abbiamo notato la somiglianza anche se indossava la mascherina”. La segnalazione all’associazione che si occupa di persone scomparse infatti è scattata solo ieri. “Appena ricevuta la segnalazione abbiamo allertato l’amministrazione comunale e anche le forze di polizia”, ha detto il consigliere di Penelope, Rocco Micale, “Ed effettuato un sopralluogo e avviato l’iter di verifiche”.

Sul territorio di Monterotondo sono stati affissi e distribuiti dei volantini che descrivono la persona somigliante a Daniele Potenzoni, la cui famiglia è ancora disperata. Altezza 1,80 circa, corporatura più robusta, pantaloni neri strappati, maglione nero e gilet scuro, capelli scuri lunghi ai lati e stempiato davanti, passo lento e disorientato.

L’appello di Penelope: chi ricorda di averlo visto o conosce qualcuno somigliante avvisi noi 339.6514799 (anche whatsapp) oppure il 112.