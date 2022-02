GUIDONIA – Bimba non udente senza protesi per due anni, l’Asl rettifica

In riferimento alla video intervista pubblicata in data 9 febbraio 2022 sul sito web Tiburno.TV dal titolo:

“GUIDONIA – L’Asl smarrisce la domanda, bambina non udente senza protesi per due anni”,

dall’Ufficio Stampa della Asl Roma 5 riceviamo e pubblichiamo:

“La Direzione del Distretto di Guidonia specifica, evidenziando che l’interesse della minore è evidentemente una priorità, e chiede di rettificare come di seguito:

– non corrisponde al vero che la pratica sia stata smarrita;

– dalla consultazione del fascicolo della minore C.A., presente agli atti, risultano regolari le autorizzazioni a far data dal 2009;

– le richieste di riparazione pervenute sono stata regolarmente autorizzate nei tempi dovuti;

– fino a dicembre del 2021 non risulta pervenuta alcuna richiesta di sollecito, che avrebbe evidenziato per tempo il vulnus;

– la richiesta dell’acquisto delle nuove esoprotesi è stata approvata dalla ASL Roma 5. Dopo l’ok del MEF-NSO (Nodo Smistamento Ordini) Ragioneria Generale dello Stato, la famiglia – come da prassi – sarà contattata dal fornitore.

È utile sottolineare che il Servizio – causa Covid – riceve sempre previo appuntamento, da prendere tramite mail o tramite linea telefonica nei giorni stabiliti, come da direttive per limitare l’afflusso dell’utenza per contenere il rischio di contagio da Sars Cov 2″.