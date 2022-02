Da oggi via le mascherine e discoteche aperte

Da oggi non c’è più l’obbligo di indossare mascherine all’aperto. Bisogna comunque portarle con sé, magari in tasca o nella borsa, perché in caso di assembramenti o di folla l’obbligo resta in vigore. Riaprono pure le discoteche e le sale da ballo dove da stasera si potrà tornare a fare festa. Via libera pure ai concerti all’aperto che erano proibiti da Capodanno. Ma ci aspettano nuove tappe: Dal 15 febbraio scatta l’obbligo di Super Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro per gli over 50. Dal primo marzo sale invece la capienza degli stadi passa al 50% al chiuso e al 75%. Ma l’obiettivo è di tornare presto al cento per cento.

Le mascherine sono ancora obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso e lo resteranno fino al 31 marzo. La misura potrebbe essere prorogata, dipende dall’andamento dell’epidemia.

