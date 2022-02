Castel Madama sotto choc, è morto Cucciolone, il cane buono accalappiato ieri

E’ morto Cucciolone il cane accalappiato ieri a Castel Madama. E’ stato trovato morto stamattina alle 7 nel canile in cui era stato portato ieri pomeriggio dopo la cattura in paese. Probabilmente le operazioni di accalappiamento lo hanno provato fino a condurlo alla morte. Cucciolone era un cane mansueto e molto anziano, amato in paese.

Castel Madama – Accalappiato e ferito Cucciolone, il paese in rivolta

Era stata avviata la procedura per renderlo ufficialmente un cane di quartiere, come prevede la legge, poi degli esposti hanno interrotto il percorso e portato alla cattura. Cucciolone non era un cane aggressivo, non abbaiava e restava per ore accovacciato sul marciapiede.