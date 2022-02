GUIDONIA – Cai, cresce la passione per l’escursionismo

Le prossime tappe saranno l’Appennino Abruzzese e l’Appennino Centrale: domenica 20 febbraio il Monte Turchio, 1898 metri da scalare sui Monti Marsicani, e domenica 27 febbraio la “Ciaspolata”, una passeggiata con le racchette da neve ai piedi sul Lago della Duchessa, 1788 metri sopra il livello del mare.

Escursioni promosse dalla Sottosezione di Guidonia-Montecelio del Cai, Club Alpino Italiano, dopo due anni di pandemia. Si tratta di una consolidata realtà nella città dell’Aria, inaugurata ufficialmente il 19 gennaio 2019 con una cerimonia presso i locali della parrocchia di Santa Maria di Loreto a Guidonia, alla presenza del Sindaco Michel Barbet, del presidente del Gruppo Regionale Cai Lazio Amedeo Mattia Parente e dei rappresentanti delle sezioni Cai di Monterotondo e Rieti.

In realtà, l’idea di istituire una Sottosezione del Club Alpino Italiano a Guidonia-Montecelio parte dal lontano 1993, quando a Montecelio venne fondata l’Associazione “La Cordata”, inizialmente costituita da pochi amanti della montagna, tutti soci Cai, che in poco tempo arrivò a contare numerosissimi iscritti, tra cui anche i soci del Gruppo Speleologico di Guidonia Montecelio, insieme ai quali sono state organizzate tante manifestazioni in ambito sia sociale e soprattutto scolastico. L’idea della Sottosezione è maturata nel 2017, quando su iniziativa di 51 membri fu inviata istanza al Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Tivoli, affinché il Gruppo Territoriale “La Cordata” divenisse Sottosezione del Club Alpino Italiano.

Ogni anno un ricco programma di attività escursionistica e teorico-formativa, essenziale per una frequentazione in sicurezza dell’ambiente montano. Recentemente un cospicuo numero di socie e soci hanno partecipato al secondo corso base di escursionismo, le materie trattate sono state: Struttura del Club Alpino Italiano, Tutela Ambiente Montano, Cartografia e Orientamento, Sentieristica, Meteorologia montana, Pronto Soccorso e altre sempre correlate all’attività del Sodalizio.

Il programma è stabilito dalla Commissione Centrale di Escursionismo e prevede un minimo di dodici ore di teoria e un minimo di trenta ore di pratica in ambiente. Inoltre è previsto un percorso di formazione permanente rivolto alle socie e ai soci tramite stage che vengono svolti durante l’arco dell’anno. Nel 2022 una particolare attenzione sarà rivolta alle nuove normative protese ad incrementare la sicurezza in ambiente innevato, in ottemperanza del Decreto Legislativo 40/2021, entrato in vigore il primo gennaio 2022, che prevede nell’articolo 26 l’adozione del kit di sicurezza in particolari attività escursionistiche; nel corso dell’anno verranno svolti numerosi incontri allo scopo di familiarizzare con i dispositivi previsti.

Da due anni a questa parte, nonostante il particolare periodo dovuto alla pandemia, la Sottosezione ha registrato una costante crescita degli iscritti grazie anche alle numerose escursioni proposte settimanalmente alle quali possono partecipare gratuitamente tutti i soci iscritti al Club Alpino Italiano. Le attività in ambiente montano vengono effettuate su tutte le catene montuose dell’Appennino Centrale. È ormai consolidata la tradizione di collocare sulle vette locali: monte Pizzuto, monte Pellecchia e monte Gennaro un libro di vetta in cui i frequentatori di queste cime posso scrivere commenti, riflessioni, emozioni e quant’altro.

La Sottosezione di Guidonia Montecelio è parte integrante del Club Alpino Italiano il quale è molto attivo nella tutela dell’ambiente montano e nella difesa dal degrado e dalla speculazione; la posizione dell’Associazione riguardo a questo argomento è riportata nel Nuovo Bidecalogo – Linee di indirizzo e di autoregolamentazione del Club Alpino Italiano in materia di ambiente e tutela del paesaggio, redatto dalla Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (TAM). Da non dimenticare poi che il CAI esercita, su competenza attribuita da specifiche Leggi della Repubblica italiana, il soccorso in montagna tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS); attività questa importantissima che viene svolta unicamente a livello di volontariato e che ogni anno salva numerose vite umane. Pertanto associarsi al CAI, iscrivendosi alla Sottosezione, significa sostenere attivamente anche tutte queste iniziative; ciò va a costituire un contributo, che chi va regolarmente in montagna, non può fare a meno di riconoscere all’Associazione per il suo prezioso competente operato, che, peraltro, si ripaga ampiamente nel corso delle diversificate attività proposte durante l’anno.

Per informazioni: info@sottosezionecaigm.it

PROGRAMMA ESCURSIONI FEBBRAIO/LUGLIO 2022

20 FEBBRAIO Monte Turchio Mt. 1898 (Monti Marsicani)

27 FEBBRAIO Lago della Duchessa Mt. 1788 “Ciaspolata”

06 MARZO Piano di Macchiarvana (Pescasseroli) “Ciaspolata”

13 MARZO Lago Vivo (Monti delle Mainarde) “Ciaspolata”

20 MARZO Anello Monte Puzzillo (Sirente Velino) “Ciaspolata”

27 MARZO Monte Circeo Mt. 541

03/04 APRILE Monte Lupone Mt. 1378 (Monti Lepini)

23/24 APRILE Pennapiedimonte/Fara S. Martino (Majella)

15 MAGGIO Valle del Treja (Parco Nat. Valle del Treja)

22 MAGGIO Forca Resuni Mt. 1952 Parco Naz. ALM

29 MAGGIO Pizzo Deta Mt. 2041 (Monti Ernici)

05 GIUGNO Monte Terminillo Mt. 2217 (Monti Reatini)

12 GIUGNO Parco Reg. Monti Aurunci (Tutela Ambiente Montano)

19 GIUGNO Monte Crepacuore Mt. 1997 (Monti Ernici)

25/26 GIUGNO Monte Amaro Mt. 2795 (Majella)

03 LUGLIO Corno Grande Mt. 2912 (Gran Sasso d’Italia)

09 LUGLIO Monte Amaro di Opi Mt. 1862 (Monti Marsicani)

10 LUGLIO Grotta di San Benedetto Mt. 1610 (Sirente Velino)

17 LUGLIO Pizzo Cefalone Mt. 2553 (Gruppo G. Sasso d’Italia)

24 LUGLIO Picco Giovanni Paolo II Mt. 2332 (Gruppo G. Sasso d’Italia)

31 LUGLIO Cima del Redentore Mt. 2448 (Monti Sibillini)