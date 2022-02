Castel Madama – Accalappiato e ferito Cucciolone, il paese in rivolta

E’ stato catturato (e pare ferito), poi portato in una gabbia, in canile. Cucciolone il cane di via Roma di Castel Madama, il cane peloso bianco e nero che da anni viveva libero accudito da tanta gente, il gigante buono e sornione che nessuno ha mai sentito nemmeno abbaiare, è stato accalappiato ieri pomeriggio di fronte alla scuola elementare con scene che hanno colpito molti castellani, adulti e soprattutto bambini in uscita. A lanciare l’allarme l’Enpa, ma anche molti cittadini: “Cucciolone non meritava la galera. Non deve morire in un box”.

“Cucciolone è un cane anziano, buonissimo, non ha mai dato fastidio A nessuno nei tanti anni vissuti per strada accudito da molte persone…”, rilancia l’appello Tania Magrini, volontaria dell’Enpa, “Lo scorso ottobre dei ragazzini gli hanno buttato dei petardi contro, l’unica sua reazione è stata ringhiare.. Questo pare sia bastato per decretarne la cattura e deportazione per detenzione a vita!”. ”

”Noi abbiamo già attivato il nostro legale per far si che il diritto di Cucciolone a essere un cane libero accudito, come da normativa, venga riconosciuto e rispettato!”, aggiunge la volontaria.

ADDORMENTATO CON UNA CERBOTTANA E CATTURATO

Un atto illegale secondo molti cittadini: Cucciolone infatti era di fatto un cane libero accudito così come prevede la legge regionale. “E’ stato prelevato dal suo ambiente cruentemente, addormentato con una cerbottana, neanche fosse una “fiera”, addirittura ciò gli ha provocato delle ferite come dalle macchie di sangue rimaste sull’asfalto, Cucciolone si è spaventato molto ed ha anche vomitato”, denunciano dall’Enpa.

“Dobbiamo liberarlo. Il sindaco deve intervenire. Si è consumato senza motivo un atto di inciviltà”.

“Avevamo già fatto più riunioni in Comune per far riconoscere Cucciolone come cane di quartiere ossia come un cane libero accudito, ora invece gli è stato inflitto l’ergastolo, ossia una gabbia a vita. Non è facile far adottare cani anziani. I canili ne sono pieni. Lui poi era buonissimo e amava la libertà”, si dispera Tania Magrini. “Purtroppo non ero lì in quel momento. Mai avrei permesso una cattura così ingiusta. Ci attiveremo per liberarlo”. La scena della cattura ha impressionato tanti passanti. Cucciolone infatti è stato colpito con la cerbottana in Via Roma, la sua casa. Dopo i colpi è scappato via, girovagando, e alla fine si è accasciato davanti alla scuola elementare. “Alcuni bambini hanno pianto”, ha aggiunto la volontaria dell’Enpa. A sollecitare la cattura pare siano stati degli esposti anonimi.ì, infastidite dal fatto che il cane ridossava per strada.