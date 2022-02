Guidonia – Donate due panchine rosse per Colleverde

Nella giornata di oggi, 17 febbraio, il sindaco Michel Barbet e l’Assessore alle Pari Opportunità Rosaria Morroi inaugureranno due panchine rosse nel quartiere di Colleverde, donate dal supermercato Conad del quartiere, come gesto simbolico contro la violenza sulle donne. La prima panchina verrà inaugurata nella sede centrale dell’I.C.S. “Eduardo De Filippo” alle 11,30, mentre la seconda alle 12 in Piazza Colleverde. Un evento patrocinato dal Comune.

“Il nostro supermercato prosegue la campagna nazionale di Conad volta alla sensibilizzazione di un tema così importante come quello della violenza sulle donne- spiega il responsabile del supermercato Conad Roberto Cardoni- una tematica che ci vede vicini all’Amministrazione Comunale che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità dimostrata”.

“E’ importante che le realtà del territorio si attivino nella testimonianza insieme alle istituzioni- continua il Presidente della Commissione Sociale Matteo Castorino- per questo ringraziamo il dottor Cardoni ed il Conad Colleverde Guidonia Montecelio per aver coinvolto l’Amministrazione Comunale in questa bellissima iniziativa”.

“Dopo gli eventi organizzati nella giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre- prosegue l’assessore alle Pari Opportunità Rosaria Morroi- continuiamo, insieme anche ai privati come in questo caso, a parlare ogni giorno ed a sensibilizzare tutti sul dramma della violenza di genere, affinché non rimanga soltanto una ricorrenza annuale”.

“Un connubio tra l’Amministrazione Comunale e le realtà positive e proattive della nostra Città che sicuramente è da valorizzare e portare all’attenzione di tutti. La violenza di genere riguarda, infatti, tutti noi e non possiamo e non dobbiamo considerarlo un problema soltanto di chi questa violenza la subisce”, conclude il sindaco Michel Barbet.