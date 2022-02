Sos neonati, attivato l’homevisiting

Donne che aiutano altre donne. E’ stato appena attivato dai Comuni a Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova il progetto “Sos Neonati”, un servizio a sostegno alle neo mamme nel periodo perinatale, attraverso attività gratuite di homevisiting (a domicilio). Psicologhe, educatrici e operatori della nascita assisteranno e indirizzeranno gestanti e neo-mamme ad affrontare la nuova vita. Con visite domiciliari, ma anche nei parchi o nei bar volendo, le assistenti aiuteranno le puerpere “a rafforzarsi e a attivare processi di consapevolezza ed autostima come elementi fondamentali per l’avvio di una buona relazione genitoriale”. Come? Fornendo consigli e assistenza nell’allattamento e nella gestione del neonato.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Folias e sarà attivo per due anni .

Lo stesso progetto, ma col nome “Qui dove batte il cuore”, partirà a Tivoli tra pochi giorni. Per saperne di più 327.8284368

