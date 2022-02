Il Pd conferma l’eretino Mauro Alessandri presidente provinciale

Il Partito democratico ha eletto presidente della Provincia di Roma l’eretino Mauro Alessandri, attuale assessore regionale ai trasporti. Una conferma, votata su proposta del segretario Rocco Maugliani.

“Rocco, che conosco da vent’ anni, (quasi come Dumas), ha speso generose parole per me, e lo ringrazio , ricambiandone stima e un certo, a modo nostro, affetto”, ha fatto sapere Alessandri, “Le elette e gli eletti in direzione provinciale sapranno onorare l’ incarico, come proverò a fare io insieme a loro, con responsabilità e spirito critico e libero”. In un post l’assessore ha anche precisato: “Ho ricevuto dal mio partito molto più di quello che ho dato, in questi 15 anni di PD, e molti democratici hanno fatto e fanno tanto più di me ogni giorno- e senza ricoprire i miei stessi, gratificanti, incarichi- ma di certo del mio partito non me sono mai vergognato, non l’ho mai abbandonato, ne sono andato sempre fiero e non l’ho mai sfruttato”.

“Si può dire di non essere d’accordo con me ma non si può dire che inganno, mistifico o mi sforzo di passare da quello che non sono, per compiacere o per piccole convenienze.

Senza il mio partito sarei stato più solo, nella vita e nella società, e non avrei capito e non capirei molte delle cose che ho compreso e che imparo ogni giorno”.

