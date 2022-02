Guidonia – Guardia giurata tormenta l’ex, arrestato per maltrattamenti

Giustificava le continue botte, minacce e oppressioni all’ex convivente con la gelosia smodata, ex vigilante viene arrestato con l’obbligo dei domiciliari con braccialetto elettronico. La misura per F.C., 47 anni di Guidonia, è stata notificata martedì dagli agenti del commissariato di Tivoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo la ricostruzione della procura di Tivoli, aveva sottoposto a lungo la donna alle molestie e alle aggressioni anche davanti alla loro figlia quindicenne.