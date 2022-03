GUIDONIA – #Spignibottone, l’arte di improvvisare in politica

L’idea di quel soprannome è nata proprio a Guidonia, la città in cui l’autore è nato, cresciuto e ha fatto politica per tanti anni. Ed è nata – dice lui – dall’esigenza di non nominare il deputato locale del Movimento 5 Stelle. Ossia, l’onorevole Sebastiano Cubeddu.

Così, se fino a un anno fa “#Spignibottone” era soltanto un appellativo utilizzato in scherzosi dibattiti sui Social Network, ora è il titolo di un libro con tanto di pagine – ben 178 – e copertina. E’ il libro scritto ed edito da Mirko Benetti, 49 anni guidoniano doc, imprenditore e manager del settore finanziario e assicurativo, perito assicurativo ed ex segretario generale della sua categoria, la Ugpa. Mirko Benetti è soprattutto un attivista politico, iscritto all’età di 17 anni nella Sezione del Movimento Sociale Italiano di Guidonia, a 22 passato in Alleanza Nazionale, confluito nel Popolo delle Libertà e in Forza Italia, partito che ha lasciato – “nauseato” – nel 2017 per contribuire alla fondazione del Movimento Nazional Italiano. Dopo aver ricoperto incarichi di primo rilievo all’interno del Centrodestra, dal 2020 Benetti è responsabile dell’Accademia Federica della Lega per il Lazio e proprio allora ha maturato l’idea di quello che lui stesso definisce scherzosamente “un libro da bagno”.

“#Spignibottone, Deputato per caso – Ricette per contrastare la decadenza politica” è stato presentato domenica 27 febbraio al Bar Lanciani di viale Roma a Guidonia, “dove tutto ebbe inizio”. Davanti a una nutrita platea il giornalista Carmine D’Urso ha moderato il dibattito al quale insieme a Mirko Benetti sono intervenuti i Senatori William De Vecchis di Italexit e Manuel Vescovi della Lega, l’ex sindaco di Palombara Sabina Paolo Della Rocca e il Portavoce del Nuovo Polo Civico di Guidonia Montecelio, Erick D’Alisa.

Da De Maio alla Taverna fino al Presidente Conte, con un capitolo su Cubeddu, Mirko Benetti nel calderone degli “Onorevoli Spignibottone” infila quasi tutti i pentastellati senza risparmiare aneddoti sul ministro Speranza e sull’onorevole Boldrini.

“Ho sentito – spiega Benetti – l’esigenza di scrivere queste pagine per poter raccontare senza filtri quello che si vive internamente all’apparato della politica e in quale decadenza umana e culturale ci troviamo. #Spignibottone è il figlio di questi tempi, tendenzialmente disoccupato, senza esperienza in nessun ambito e soprattutto senza nessun merito, se non quello di trovarsi h24 su Facebook.

Rimpiango i tempi nei quali, per fare politica, si partiva dalle sezioni pulendo i posacenere e si apriva bocca solo dopo anni di attivismo e presenza sul territorio. Oggi non è così e lo stato in cui ci troviamo è a dir poco preoccupante; la gavetta non esiste più e si passa dal divano al seggio alla camera con un solo click. Prima o poi, educazione e preparazione torneranno di moda e, a quel punto, l’esercito del nulla tornerà nel dimenticatoio a lui assegnato dalla storia”.