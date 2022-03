MARCELLINA – Forza Italia Giovani, Andrea Porcari è il nuovo coordinatore

Forza Italia Giovani: nominati 40 nuovi coordinatori nella riunione provinciale tenutasi al Palazzo dei Gruppi a Montecitorio.

Ieri – lunedì 28 febbraio – si è svolta, alla presenza dell’Onorevole Alessandro Battilocchio e del Capogruppo alla Camera Paolo Barelli, la prima riunione provinciale sostenuta dal nuovo coordinatore provinciale dei giovani Valerio Massini ed il vice-coordinatore regionale Federico Fati.

L’incontro è stato proficuo sotto molti punti di vista, a partire dall’organico del settore giovanile completamente rinnovato e che ha visto partecipare attivamente i giovani attivisti nel corso della riunione, portando una nuova luce sullo scenario politico, con idee interessanti e spunti di riflessione.

Nel corso della riunione c’è stata anche la nomina di Andrea Porcari a nuovo coordinatore giovanile per la città di Marcellina: “Continua il grande lavoro che Forza Italia sta attuando su tutto il territorio, ripartendo proprio dai giovani – ha detto Porcari – Cercherò di dare il mio contributo mettendomi a disposizione del partito e del gruppo giovanile”.

Intervenuto nel corso della riunione anche Emanuele Landi, già coordinatore del gruppo giovani per Guidonia Montecelio, che ha tenuto a precisare il grande lavoro svolto sul territorio della Città dell’Aria sia in ottica di attività assistenziale sul territorio, che in quella politica, essendo Guidonia uno dei comuni in cui si andrà al voto nel 2022.