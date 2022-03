Murales come opere d’arte, la Pisana stanzia 400mila euro

La Pisana lancia Lazio Street Art, un bando per riqualificare e valorizzare in chiave sociale spazi pubblici e privati, in particolare nelle periferie. Murales, mosaici e installazioni per creare un nuovo rapporto tra i giovani e le istituzioni, offrendo agli artisti spazi dove esprimere il proprio talento. Stanziati 400mila euro.

Si potranno presentare le domande dal 7 marzo. I contributi previsto sono a fondo perduto: fino a 12 mila euro per una singola opera, 20 mila nel caso di più opere.

Per incentivare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati è prevista, inoltre, una premialità pari al 20% dell’importo complessivo per le domande presentate in forma associata