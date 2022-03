GUIDONIA – Ucraina, tutti in piazza per la Pace

Stasera, mercoledì 2 Marzo alle 21, l’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio, insieme ad associazioni, sindacati, partiti politici e società civile, ha organizzato un sit-in per dire no alla guerra in Ucraina.

Il concentramento è a Largo Falcone. La manifestazione terminerà in Piazza Matteotti dove ci saranno gli interventi dei partecipanti alla manifestazione.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.