Tiziano come Kate

Tiziano Ferro annuncia con uno scatto in bianco e nero su Instagram di essere diventato padre di Margherita e Andres. La prima ha nove mesi e il secondo quattro. I due bambini, di spalle, sono stretti nel doppio abbraccio del cantante e di Victor Allen, il marito e padre a sua volta. Ferro sembra aver usato il lodo Kate Middleton: vuoi una mia foto privata? Te la mostro, così giusto per arginare un poco i paparazzi. Funzionerà?

Il cantante di Latina, 42 festeggiati il 21 febbraio, è tra i nomi nell’olimpo della musica leggera italiana, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo; il suo Rosso Relativo, l’album del debutto è uno dei dischi più venduti della storia.

UN AMORE DUE BAMBINI

Dopo le nozze a Los Angeles, celebrate a giugno 2019, Tiziano e Victor hanno celebrato il loro amore anche in Italia, a Sabaudia. Ora la famiglia si è allargata. “Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi, Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra“, ha scritto il cantante, aggiungendo pochi altri dettagli. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo“. Quindi è passato al lodo Middleton: “Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres“. La scelta dei due padri, dunque, è di non condividere pubblicamente la crescita dei figli così come ogni altro dettaglio circa la loro nascita. “Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo – ha scritto ancora il cantante -. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” — e soprattutto “se” — condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile”.

IL COMING OUT

La coppia vive a Los Angeles E si è sposata dopo tre anni di relazione. Il marito, Victor, 55 anni, è nato e cresciuto a Los Angeles, e ha lavorato a un lungo periodo nella Warner Bros. Proprio la celebre casa di produzione americana è stata “galeotta” per la conoscenza con Ferro.

Ferro aveva fatto il sUo coming out nel 2010 col libro “Trent’anni e una chiacchierata con papà”. Ora è felice, è marito e papà, e chiede riservatezza per i figlioletti.