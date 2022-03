Monterotondo – Nasce FrammaRadioWeb, la radio per giovanissimi

A Monterotondo nasce Frammaradio web. La Fondazione Angelo Frammartino Onlus realizza il progetto “FrammaRadioWeb – Una web Radio Comunitaria dei giovani di Monterotondo”. La radio web per giovanissimi nasce in collaborazione con il Comune di Monterotondo, le Coop Folias e Il Pungiglione, l’associazione Daniel Zagni e gli istituti Scolastici Comprensivi e Superiori del territorio.

Il progetto, con sede alla Casa della Pace di Monterotondo in Piazza Angelo Frammartino 4, è rivolto ai giovani tra i 14 ed i 24 anni e ha come obiettivo la creazione di uno spazio di comunicazione, informazione e aggregazione attraverso il web. Comunicare, far conoscere i progetti, le richieste, le voci dei giovani per i giovani. Uno spazio web autogestito in modo responsabile per la promozione dei diritti, dell’inclusione, della partecipazione cittadina. Non solo una Radio, ma anche un giornale, un blog. Un contenitore di contenuti di vario genere, dai podcast ai video, passando per le dirette e gli articoli.

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA

La partecipazione alla creazione della FrammaRadioWeb è completamente gratuita ed è possibile entrare a far parte della redazione come giornalista, editor, webmaster, fotografo, videomaker, tecnico del suono, speaker o programmatore.

Il progetto offrirà la possibilità di apprendere le competenze necessarie per raccogliere notizie, realizzare un’intervista, montare un programma radio, lavorare in équipe, fare una diretta e molto altro ancora. La prima fase sarà infatti dedicata alla formazione dei giovani partecipanti, attraverso visite ad altre Web Radio e incontri con professionisti della comunicazione e del web. La seconda fase consisterà nell’andare in onda e diventare una voce del territorio, dentro la comunità.

COME ISCRIVERSI

Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura entro lunedì 28 marzo 2022 compilando il modulo online oppure il modulo cartaceo e inviarlo scansionato al seguente indirizzo email: info@frammaradioweb.com.

Successivamente, la Fondazione Angelo Frammartino Onlus si occuperà di contattare i candidati per organizzare un primo incontro.

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio per promuovere le “Comunità solidali”.

Per informazioni: info@frammaradioweb.com