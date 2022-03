Mentana – Le mamme raccolgono farmaci per l’Ucraina

Prima il flashmob, poi la raccolta di medicinali. L’istituto comprensivo “Città dei bambini di Mentana” si mobilita contro la guerra. Per cinque giorni le mamme degli alunni hanno risposto all’appello della dirigente scolastica Maria Vittoria Pompili di raccogliere medicinali per dare un piccolo contributo al dramma vissuto dalla popolazione ucraina. E con banchetti da mercoledì 9 marzo fino a domani 14 marzo, sfidando il freddo, le mamme si sono posizionate con banchetti e scatoloni davanti alla scuola per raccogliere i farmaci e il materiale per medicazioni che studenti, personale scolastico, genitori e cittadini offrivano.

I banchetti rimarranno aperti fino a domani a mezzogiorno, poi il materiale verrà consegnato alla Croce Rossa. “La loro guerra è anche la nostra guerra, le paure e il pianto dei loro bambini sono anche inostri, l’urlo che sale dalla loro terra bombardata lo sentiamo nei nostri cuori” ha detto una mamma volontaria. “Nell’emergenza, possiamo dimostrarci vicini a questo popolo sofferente, cercando di aiutarli nel nostro piccolo e con i mezzi che possiamo”, ha aggiunto una seconda volontaria.

Il punto di raccolta è stata la Sede di via San Giorgio: orario: 10-12; 14.30- 15.30

La lista di beni richiesti:

FARMACI: emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, antivirali, antitosse, spray gola/naso, antispastici, antiustionali.

MATERIALE SANITARIO: kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, coban, bende (coesiva, orlata, elastica, oculare, all’ossido di zinco), bendaggio d’emergenza, garze con betadine, flaconi di betadine, siringhe 5 ml/10 ml/20 ml, metalline.