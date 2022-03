Caro benzina, a Tivoli pompe a secco

Prime pompe di benzina rimaste a secco a Tivoli. Nonostante i rincari le scorte dei distributori di carburante sono esauriti o in via di esaurimento. “Ho trovato più pompe con la benzina esaurita a Tivoli, alla fine mi sono dovuto arrendere”, ha detto oggi a Tiburno un automobilista, “Altrimenti avrei svuotato il serbatoio senza poter andare domani al lavoro”. Gli automobilisti, infatti, temendo anche il blocco dei trasportatori hanno fatto scorta e come ci sono stati minori approvvigionamenti considerata l’impennata dei costi.

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intanto, a Sky TG24, ha parlato di un “aumento prezzi ingiustificato“.

Il Codacons ha presentato esposto a 104 Procure e all’Autorità garante della concorrenza: possibili speculazioni a danno di consumatori e imprese.

SCIOPERO TRASPORTATORI BLOCCATO

La Commissione di garanzia per lo sciopero, invece, ha bloccato la mobilitazione degli autotrasportatori prevista per lunedì 14 marzo: non rispettati i requisiti minimi di preavviso e non è indicata la durata dello sciopero. Ma i trasportatori vanno avanti: “Siamo strozzati dai prezzi”.