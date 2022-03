Tivoli e Monterotondo – Come riqualificare il proprio quartiere

Gli studi universitari messi subito sul campo. Andrea Di Alessandro di Tivoli Terme e Alice Vandelli di Monterotondo, due studenti 19enni dell’Università La Sapienza facoltà di ingegneria civile e industriale, stanno portando avanti per il corso di Tecnica Urbanistica, uno studio per riqualificare i loro rispettivi quartieri. Progetti, però, che dovranno partire dalle indicazioni e dalla necessità di chi ci vive. Da qui l’idea – suggerita in facoltà – di realizzare un questionario da sottoporre a tutti, a partire dai lettori di Tiburno.

“Per l’esame di Tecnica urbanistica ci è stato chiesto di rivalutare il nostro quartiere o comune di residenza”, spiegano Andrea e Alice, “Quindi abbiamo realizzato un questionario di rigenerazione urbana che permette di raccogliere i pareri dei cittadini sulle zone che la comunità vive ogni giorno. Il fine di tale sondaggio è quello di proporre un nuovo piano che renderà il posto più incline allo sviluppo sociale, ambientale ed urbano”.

Tiburno vi sottopone tutti e due i questionari. Un contributo per la Città del Nordest e per i promettenti ingegneri.

PER TIVOLI TERME

Si pensa al futuro della città: dai bisogni dei quartieri al benessere delle persone, dalla riqualificazione degli spazi pubblici alle grandi sfide urbane, ambientali, sociali ed economiche.

Gli esiti del questionario saranno assunti come contributo nell’analisi delle problematiche e risorse del quartiere di Tivoli Terme per incentivare il cambiamento socio-comunitario da vari punti di vista..

Il questionario è ANONIMO, bastano 5 minuti!

Link questionario https://docs.google.com/forms/d/1ba7sUj7UmsmCu2Ltf7afFMyYJWA85rPi2dZWEbCpyQg/edit

PER MONTEROTONDO

L’obiettivo del questionario è quello di raccogliere i pareri dei cittadini di Monterotondo sulle zone che la comunità vive ogni giorno. Tramite questo sondaggio si indagherà sui punti di forza e debolezza, al fine di proporre un nuovo piano che renderà il comune più incline allo sviluppo sociale, ambientale e urbano.

Per compilare il questionario ci vorranno pochi minuti e resterà anonimo!

https://docs.google.com/forms/d/1LaTFeoeyTM92stl2geL8LOTNLJO5IwNM0sdpir20K1E/edit?chromeless=1