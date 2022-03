Tivoli – Una pista ciclabile per Villa Adriana, lambirà la villa dell’imperatore

Una pista ciclabile e il recupero dei giardini per Villa Adriana. Sono questi gli interventi dal valore di un milione e 400mila euro finalizzati alla rigenerazione urbana del quartiere, grazie al bando vinto dal comune di Tivoli. La pista sarà lunga quasi tre chilometri – esattamente 2,780 km – ed interesserà i seguenti tratti stradali: strada Pisoni, via del Tranvai, via di Villa Adriana, via Elio Adriano, via San Salvatore.

Il progetto prevede anche il recupero delle infrastrutture sociali a verde pubblico nell’area del parco Andersen, in via di Villa Adriana, il parco Panattoni, in via di Villa Adriana 3 ed il parco Rione di Adrianella in via San Salvatore.

Attesi interventi di manutenzione straordinaria, come opere edili (recinzioni, cancelli, muretti etc), smaltimento di vecchi giochi, materiali di risulta, verde e materiali naturali, interventi di impiantistica (illuminazione e idraulica), interventi sull’arredo urbano (sedute, cestini, giochi, portabici, transenne, fioriere, fontane), interventi sul verde pubblico (potatura, piantumazione di nuove essenze arboree, aiuole).

“Sono interventi molto attesi e importanti per la riqualificazione del quartiere”, afferma Pamela Corbo, consigliera incaricata dal sindaco per il quartiere di Villa Adriana.

“Uno degli obiettivi che ci siamo fissati quando abbiamo deciso di partecipare al bando della rigenerazione urbana era quello di concentrarci su progetti che ci consentissero di dotare Tivoli di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali e abbiamo pensato di farlo tramite dei “circuiti” che potessero unire i punti più significativi del nostro territorio”, sostiene l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaca, Laura Di Giuseppe. “Il progetto per Villa Adriana è forse il più emblematico: a partire dal percorso Pisoni, che unisce il quartiere di Villa Adriana a Tivoli Centro, si toccano tutti i parchi del territorio lambendo il punto più significativo: la Villa di Adriano, uno dei nostri due Patrimoni dell’Umanità. Un primo passo per vivere il nostro splendido territorio in modo dolce e sostenibile”.