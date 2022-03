GUIDONIA – Covid addio, riaperto il Centro Anziani di Villalba

Panini, bibite, musica, tanta allegria e gioia di vivere. E il Greenpass obbligatorio.

E’ il clima con cui oggi pomeriggio, sabato 26 marzo, ha riaperto i battenti il Centro anziani di Villalba di Guidonia.

La riapertura è iniziativa di un gruppo di iscritti e liberi cittadini: Candida Di Giovannantonio, Ilario Valentini, Anna Sciarratta, Mario Urbani, Palmina Bonacci, Ivonne Montanari, Rosalba Volpe, Alfredo Bottan e Roberta Martinetti.

Si tratta di nove volontari che gestiranno il centro fino a quando il Comune non avrà indetto le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi.

Il Circolo per la Terza Età di Corso Italia era chiuso da oltre due anni, prima a seguito delle dimissioni dell’ex Presidente e dell’intero Direttivo, poi a causa delle misure restrittive per la pandemia.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet e il Consigliere comunale del M5S e Presidente della Commissione Servizi sociali Matteo Castorino.

Dopo la benedizione dei locali da parte del parroco della chiesa di Santa Maria del Popolo don Marco Ilari, e dopo il discorso del sindaco, via al rinfresco e alla musica di Alessandro Aragoni.

