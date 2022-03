Fedez, oggi la buona giornata: dimesso dopo l’intervento

“Oggi è una buona giornata”. E’ stata la moglie la prima a esultare. Chiara Ferragni in un post pubblicato su Instagram pubblicato nella tarda mattinata di oggi 31 marzo ha annunciato che finalmente succedeva qualcosa di bello. l motivo? Di lì a poco Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da giorni a seguito dell’operazione per un raro tumore endocrino al pancreas.

“Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, aveva scritto il cantante lo scorso 29 marzo pubblicando sui social un estratto della videochiamata con il primogenito Leone. “Per sempre sarà”, aveva scritto sempre lei ieri, a corredo di due scatti abbracciata al marito sin ospedale. “Grazie per essere la mia roccia sempre”, la risposta di Fedez.

“Sto bene” le prime parole dette all’uscita dall’ospedale, con accanto la moglie Chiara Ferragni.

Fedez era ricoverato dal 22 marzo. E non vedeva l’ora di riabbracciare i figli.

La foto è di archivio