CICILIANO – “Ogni borgo è un poeta”, Giuliano Belloni presenta il suo ultimo libro

Il borgo è presente o è solo memoria? E’ il tema che sarà dibattuto domenica 3 aprile presso la Biblioteca comunale di Ciciliano.

Alle ore 17,30 verrà presentato “Ogni borgo è un poeta”, l’ultimo libro dello scrittore e giornalista di Palombara Sabina Giuliano Belloni, editorialista del Corriere della Sera. Patrizio Spaventa modererà l’incontro conclusivo del ciclo letterario promosso dalla Biblioteca comunale di Ciciliano, borgo di 1300 abitanti risalente al settimo anno dopo Cristo da anni punto di riferimento per molti scrittori e intellettuali della Città del Nordest e non solo.

“Ogni borgo è un poeta” è il quarto libro di Giuliano Belloni “L’olio nell’insalata”, “Pane e pomodoro”, “Come faccio a diventare albero”, tutti legati e dedicati alla civiltà contadina da cui proviene e di cui si sente orgoglioso di appartenere.

Si tratta di un libro di prosa poetica, un dialogo tra un nonno e due nipotini.

“Borgo, paese, comunità, abbandono, riqualificazione, responsabilità, irreversibilità, solitudine, spopolamento, fatiscenza, scelte, promesse, progetti, disattenzione – spiega Maurizio Sarrocco, uno dei responsabili della Biblioteca comunale di Ciciliano – Con la prosa poetica del nostro amico Giuliano Belloni certo non risolveremo i problemi dei piccoli centri in sofferenza, ma potrà essere un momento di riflessione sul passato, sul presente e sul futuro, uno stimolo che parte dal racconto del suo viaggio tra nord e sud attraverso piccole realtà che, a dispetto della posizione geografica, il dialetto, la cultura, li accomuna negli stessi desideri e speranze di non soccombere, ma di essere ancora comunità viva”.