CALCIO – Tivoli, è una “dolce sconfitta”: il primato è tuo

Un campionato condotto dall’inizio alla fine, senza mai lasciare spazio a nessun’altra squadra del girone. La Tivoli Calcio 1919 ha messo le cose in chiaro fin dall’inizio: precisamente dal 20 giugno 2021, data in cui è sfumato l’accesso in Serie D per mano del Real Monterotondo Scalo.

La società della presidentessa Patrizia Diodati ha lavorato fin da subito per allestire una squadra forte, dove gioventù ed esperienza si mescolassero per dare forma alla ricetta vincente: così è stato. I tiburtini sono stati in grado solo di vincere fino al 12 dicembre, quando è arrivato il primo pareggio stagionale contro l’Anzio, ad oggi seconda forza del girone. Anche in Coppa Italia il cammino sembrava spianato, ma quando tutto sembrava già apparecchiato è arrivata una cocente sconfitta in finale contro il Civitavecchia, nella splendida cornice del Tre Fontane. Forse è questo il più grosso difetto dei tiburtini, che dopo splendide cavalcate si perdono sul più bello, alla fine, quando tutto sembra fatto.

IL PRIMO POSTO E’ UNA CERTEZZA, MA LA SERIE D ANCORA NON LO E’

Adesso il primo posto è una certezza, ma la Serie D ancora non lo è: per la formula di questa stagione, la Tivoli Calcio accede ai play-off A, insieme alle prime degli altri due gironi. Queste tre squadre si affronteranno in un girone all’italiana di sola andata: le prime due classificate accederanno alla Serie D, mentre la terza affronterà la prima classificata del play-off B (il quale sarà formato dalle tre squadre che occuperanno il secondo posto nei rispettivi gironi).

Lo spirito di questa Tivoli sembra diverso: i tiburtini si sono mostrati combattivi e volenterosi in ogni uscita stagionale, oltre ad aver mostrato un gioco di livello superiore rispetto alle dirette concorrenti.

La combattività della compagine granata è venuta fuori anche nei momenti di maggior difficoltà, come nell’ultima uscita in casa della Pro Calcio Tor Sapienza, campo dove è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato. Nonostante il risultato finale dica 2-1 per i capitolini, la Tivoli ha lottato fino all’ultimo per cercare di ribaltare il doppio svantaggio e solo una prestazione monstre di Maddalena, portiere del Tor Sapienza, oltre ad alcuni salvataggi miracolosi della retroguardia gialloverde hanno evitato che la rimonta si concretizzasse.

In ogni caso, la Tivoli Calcio 1919 è la prima squadra del Lazio ad ottenere il matematico primo posto nel campionato di appartenenza: nel Girone B di Eccellenza, la certezza è arrivata con quattro giornate di anticipo rispetto al termine della regular season.

La lotta per il secondo posto resta più che aperta: Anzio e Luiss, rispettivamente a quota 55 e 54 punti, promettono di darsi battaglia fino alla fine. Nel Girone A è lotta a tre per la vetta: con Pomezia a 61, Polisportiva Favl Cimini e W3 Maccarese a pari merito a quota 56. Nel Girone C la Lupa Frascati è ad un passo dal primo posto (63 punti), ma ancora è tutto da decidere per la seconda piazza, momentaneamente occupata dal Sora (55 punti) ma insediata dal Ferentino (54 punti).

Luca Pellegrini