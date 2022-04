Circolavano coi mezzi carichi di rottami senza uno straccio di autorizzazione né un’attestazione sulla provenienza dei rifiuti. Per questo sabato 9 aprile in via della Selciatella, a Guidonia, i Carabinieri Forestali delle stazioni di Ciciliano e Guidonia con la collaborazione delle guardie ecologiche del Nucleo Tutela Ambiente dell’associazione Fedra hanno fermato, denunciato e multato due svuota-cantine abusivi.

Il blitz è scattato nelle vicinanze di un impianto di smaltimento e riciclo rottami regolarmente autorizzato. Il primo a finire nella rete è stato un furgone Ford Transit condotto da un italiano di 60 anni. All’interno del cassone chiuso i militari hanno rinvenuto tubi e tondini di ferro, una caldaia in acciaio, una carcassa di caldaia, un vaso di espansione della caldaia, due cerchioni di auto, canne zincate, un lavandino in acciaio, infissi in alluminio, due lamiere con lana di vetro, due secchi con componenti metallici ed elettrici, oltre ad un ammortizzatore con disco con residui di grasso.

Il furgone è finito sotto sequestro per la mancata iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trattamento dei rottami: per il 60enne è scattata la denuncia per trasporto e gestione illeciti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Carabinieri Forestali e Guardie ecologiche hanno successivamente fermato un Fiat Ducato condotto da un 29enne italiano: nel cassone chiuso sono stati rinvenuti tre lavatrici, una cappa della cucina in metallo, pezzi di ferro vari, una lavastoviglie, una porta in alluminio, uno scaldabagno elettrico e un seggiolino per bambino.

Il 29enne è stato denunciato per trasporto e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, il furgone è stato sequestrato.