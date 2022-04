GUIDONIA – Elezioni, Maurizio Lotti candidato con la Lega

Da Alessandro Messa, coordinatore cittadino della Lega di Guidonia Montecelio e vice coordinatore dell’Area Este della Provincia, e da Maurizio Lotti, candidato alle prossime elezioni, riceviamo e pubblichiamo:

“Sono stato da sempre un convinto fautore dell’unità del centrodestra, anche in tempi recenti allorquando, il giorno 28.12.2021, ci siamo ritrovati con alcuni amici all’Hotel Duca d’Este per confrontarci su questo tema. Voglio mettermi al servizio della comunità per programmare le sorti di Guidonia e proiettarla in un futuro migliore. Per questo ho deciso di aderire alla Lega e candidarmi in consiglio comunale nella sua lista.

Ringrazio per l’opportunità il coordinatore Alessandro Messa, col quale c’è assoluta sintonia di vedute sulle questioni da affrontare e sulle modalità di risoluzione dei problemi.

Sono altresì convinto che Alfonso Masini sia il Sindaco di cui la Città ha bisogno, ed mio sostegno sarà pieno e leale.” Maurizio Lotti

“Siamo orgogliosi di accogliere l’amico Maurizio Lotti, il cui contributo umano e politico rappresenta certamente un valore aggiunto non solo per la Lega, ma per tutto il centrodestra. L’ingresso di Maurizio testimonia la crescita costante del nostro movimento, a cui giungono numerose le richieste di adesione.

Noi siamo quelli che ci mettono la faccia. La credibilità della Lega a Guidonia è frutto del lavoro di iscritti e militanti, i quali sono costantemente sul territorio, non solo in campagna elettorale, per portare avanti il nostro progetto politico e la nostra visione di Città”. Alessandro Messa