GUIDONIA – “Mi hai urtato”, sventata la truffa del finto incidente

E’ una tecnica collaudata. Un’auto si avvicina ad un’altra, il conducente lancia un oggetto contundente contro la carrozzeria quel tanto che basta per convincere il malcapitato di averlo urtato.

Si chiama truffa del finto incidente, più comunemente nota come truffa dello specchietto.

E’ andata in scena verso le 14 di oggi pomeriggio martedì 19 aprile in via di Casal Bianco. A denunciarlo sul Gruppo Facebook “Sei di Colle Fiorito se…” è Antonella M., un’automobilista della zona che ha deciso di avvertire la cittadinanza con un post dettagliato.

“Attenzione a tutti – scrive – sulla 48 sta girando una macchina grigio scuro non vi so dire la marca perché è successo tutto in fretta. C’è un uomo a bordo con gli occhiali, la moglie dietro e un bambino avanti … si mette davanti la vostra macchina e va lentamente, quando voi la sorpassate si sente un botto e lui vi dice di fermarvi …”.

“E’ successo a me poco fa – prosegue Antonella M. – diceva che gli sono andata addosso e gli ho spaccato un pezzo vicino la ruota ed io avevo tutta una strisciata sulla fiancata, voleva fare il Cid ma poi gli ho detto che chiamavo i vigili urbani e vedendo la mia insistenza si è volatilizzato”.