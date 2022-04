Ronaldo in lutto: morto durante nascita uno dei due gemelli

“È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande per ogni genitore. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, firmato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Un post su Instagram ieri ha sconvolto la comunità del pallone, ma non solo. Tutte le stelle del calcio sapevano con quale gioia Ronaldo attendesse la nascita dei due gemelli. E nulla lasciava presagire che si sarebbe trattato di un parto difficile.

La famiglia era già composta da quattro figli: Cristiano junior, 11 anni, nato negli Usa da una madre di cui non è mai stata rivelata l’identità; i gemelli Eva e Mateo, da madre surrogata, e Alana, nata nel 2017 dalla relazione con la Rodriguez.

Il nome della bimba nata ieri come quello del gemello morto non sono stati resi noti. La coppia ha chiesto riservatezza per questo momento di enorme dolore.

Georgina aveva conosciuto Ronaldo, già stella interplanetaria dello sport, quando lavorava come commessa da Gucci a Madrid. Lui è rimasto folgorato dalla sua semplicità e da allora non si sono mai separati.