GUIDONIA – Ladri in azione, furto di bombole alla “Saca”

I ladri non vanno in vacanza neppure durante le festività pasquali a Guidonia Montecelio. Stavolta nel mirino è finito per due notti consecutive il magazzino della cooperativa “Saca”, la Società acquisti collettivi per l’agricoltura di via Romana 85, la strada che collega Guidonia Centro a Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, l’autore sarebbe un ladro solitario a bordo di una Ford Fiesta 5 porte di colore grigio ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale mentre porta via 4 bombole del gas.

Il primo furto è stato messo a segno alla vigilia di Pasqua verso le 22,30 di sabato 16 aprile. L’uomo incappucciato armato di tenaglie ha tagliato la rete di recinzione di via Romana incurante delle auto in transito, è penetrato nel piazzale e ha “prelevato” una bombola da 25 chili in vendita a 65 euro e un’altra bombola da 15 chili del valore di 39 euro. Bottino: 104 euro.

Il secondo raid è avvenuto alle 21 della domenica di Pasqua 17 aprile con lo stesso modus operandi: nel secondo caso sono state trafugate due bombole da 15 chili: bottino 78 euro.

I titolari hanno rinvenuto la tenaglia davanti alla recinzione e oggi sporgeranno denuncia ai carabinieri.