Quad si ribalta a Olevano, muore bambino di 6 anni

Tragedia nel pomeriggio di Pasquetta a Olevano Romano: un bimbo di sei anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava si è ribaltato. Il fatto è avvenuto in campagna, in uno spiazzo non lontano dalla case del piccolo.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri il mezzo, guidato da una donna, una 26enne amica di famiglia, si è ribaltato all’improvviso, pare a causa della velocità. La conducente ha perso il controllo del mezzo e nell’incidente il bimbo è morto praticamente sul colpo. Nella disperazione generale, inutili i soccorsi dei genitori e pure quelli dei soccorritori del 118.

La donna è stata ricoverata in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il quad è stato posto sotto sequestro.