Non solo pic nic. Capena, per la festa dei lavoratori offre un primo maggio alternativo con la Fiera Tiberina, il mercatino dell’antiquariato, riciclo, usato, rigatteria, collezionismo e artigianato.

Un appuntamento che resterà fisso tutte le domeniche fino a dicembre in Piazzale Donatori di sangue, parcheggio adiacente la Wurth, in prossimità di via Tiberina km 17.600. Dalle 7 alle 14.