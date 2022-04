TIVOLI – Infiorata, scattano i divieti nel Centro storico

Fine settimana all’insegna della Fede e della Tradizione a Tivoli.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, sabato 30 aprile e domenica primo maggio va in scena la 29esima edizione dell’Infiorata promossa dagli “Infioratori di Tivoli” della “Contrada di via Maggiore”, l’associazione di Gianni Ranieri, organizzatrice dell’evento dedicato alla Madonna di Quintiliolo che stavolta si svolgerà in via dei Sosii anziché in via Domenico Giuliani.

Per l’occasione l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Proietti ha previsto una modifica alla viabilità cittadina.

L’ordinanza numero 122 firmata martedì 26 aprile dal Comandante della Polizia Locale Antonio D’Emilio prevede

per via dei Sosii

– divieto di transito sull’intera via escluso traffico esclusivamente locale mediante parziale interdizione fisica della via e specifiche indicazioni dalle ore 15 di sabato 30 aprile fino alle 20 di domenica primo maggio

– divieto di sosta con rimozione coatta per i veicoli inadempienti dalle ore 13 di sabato 30 aprile fino alle 20 di domenica dal civico 56 al civico 82 ambo i lati per allestimento Infiorata in onore dell’arrivo in città dell’immagine della Beata Vergine di Quintiliolo con interdizione fisica del tratto a mezzo transenne e specifiche indicazioni.

L’ordinanza prevede per domenica primo maggio dalle ore 6 alle 13 e comunque fino al termine della cerimonia

– divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti nelle seguenti vie

• via Quintilio Varo, tratto compreso tra Arco Trionfale e largo Sant’Angelo da dove parte il corteo processionale

• Piazza Massimo

• Via Ponte Gregoriano

• Piazza Rivarola

• Via dei Sosii

• Via Domenico Giuliani

• Via Antonio Parrozzani (fino all’ingresso principale dell’ospedale)

• Via Colsereno

• Largo Cesare Battisti

• Via del Trevio

• Piazza Santa Croce

• Via della Missione

• Piazza dell’Annunziata

• Via Mauro Macera

• Piazza Taddei

• Via Postera

• Piazza Duomo

Inoltre dalle ore 9 alle 13 di domenica primo maggio

– divieto di transito e circolazione in:

• Via Quintilio Varo

• Largo Sant’Angelo

• Piazza Massimo

• Via Ponte Gregoriano

• Piazza Rivarola

• Via dei Sosii

• Via Domenico Giuliani

• Via Antonio Parrozzani

• Via Colsereno

• Largo Cesare Battisti

• Via del Trevio

• Piazza Santa Croce

• Via della Missione

• Piazza dell’Annunziata

• Via Mauro Macera

• Piazza Taddei

• Via Postera

• Piazza Duomo

Durante le celebrazioni in onore di Maria Santissima di Quintiliolo sarà sospesa la rilevazione ed il funzionamento dei varchi elettronici 1, 2, 3 e 4 per la zona a traffico limitato dalle ore 14 di sabato 30 aprile fino alle ore 22 di domenica primo maggio.