PASSO CORESE – L’ufficio Postale chiude per lavori

L’ufficio postale di Passo Corese sarà interessato da una serie d’interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Infatti, l’ufficio postale di viale San Francesco 21, è stato scelto nell’ambito di un progetto di riqualificazione, denominato Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, che ha lo scopo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del Digital divide nei piccoli centri.

Per garantire la continuità dell’operatività, l’Azienda ha predisposto un ufficio postale temporaneo in una struttura posizionata in prossimità della sede di viale San Francesco 21, che sarà aperta presumibilmente da venerdì 12 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 con quattro sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, per l’intero periodo dei lavori.

Nella sede temporanea sarà disponibile anche una sala consulenza e l’ATM Postamat presso il quale, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Per consentire il trasferimento delle attrezzature, già da ieri martedì 9 agosto l’ufficio di viale San Francesco 21, non è più operativo. In questi giorni, i cittadini di Passo Corese potranno recarsi presso il vicino ufficio postale Fiano Romano, in Piazza Federico Fellini 15, che osserva orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.45.