TIVOLI – Messe sospese, c’è la processione di San Lorenzo

Messe sospese per domani 10 agosto nella diocesi di Tivoli. Nella città dell’arte si festeggia il patrono, San Lorenzo. Il vescovo Mauro Parmeggiani ha invitato tutti i parroci della diocesi a partecipare, in camice e stola, alla processione per le vie di Tivoli con le reliquie di San Lorenzo custodite nella cattedrale del Duomo.

La processione, dopo la messa alla 18 celebrata dal vescovo al Duomo, percorrerà via Postera, via Mauro Macera, via della Missione, piazza Santa Croce, via del Trevio, via Palatina, via San Valerio per poi rientrare in cattedrale dalla piazza.

Il vescovo ha invitato oltre a tutti i fedeli i canonici e i parroci “affinché anche la celebrazione del Santo Patrono ci unisca sempre come chiesa che desidera camminare insieme”.

Un invito rivolto in maniera particolare ai diaconi. “Dopo l’omelia”, li ha invitati il vescovo, “nel giorno del Santo diacono e martire San Lorenzo, rinnoveranno le promesse pronunciate nel giorno della ordinazione diaconale”.