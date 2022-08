Più donne uccise

In un anno, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise in Italia 125 donne: una ogni tre giorni. Un dato che segna un aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni tre giorni.

Lo riporta il dossier annuale del Viminale che evidenzia come 108 di questi omicidi siano stati compiuti in ambito familiare o affettivo, e in particolare 68 di questi hanno avuto come responsabile un partner o un ex compagno o marito.

Secondo i dati, diffusi in occasione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono diminuite negli ultimi 12 mesi le denunce per stalking: 15.817 a fronte delle 18.653 nel periodo precedente.