TIVOLI – Pizzutello, il nubifragio ha danneggiato l’80% del raccolto

“Il nubifragio di giovedì oltre ad aver creato disagi alla circolazione ha provocato anche danni all’agricoltura e al nostro Pizzutello che a stento cerchiamo di proteggere”.

A parlare è Antonio Del Priore, 78 anni, di Tivoli, ex Presidente del Consorzio degli Ortolani, uno dei 5 maggiori produttori della cosiddetta “uva corna”, come è anche noto il prodotto ortofrutticolo tiburtino per eccellenza.

Dopo il nubifragio abbattutosi giovedì primo settembre su Tivoli e dintorni – LEGGI L’ARTICOLO -, Antonio Del Priore annuncia al quotidiano on line Tiburno.Tv che quest’anno non parteciperà alla 74esima edizione della Sagra del Pizzutello tiburtino in programma per domenica prossima 11 settembre nell’ambito delle manifestazioni per il “Settembre tiburtino”.

“L’80 per cento del raccolto è andato distrutto”, spiega amareggiato Del Priore, per 25 anni organizzatore della storica Sagra del Pizzutello e da 40 protagonista tra gli espositori che in occasione della festa distribuiscono grappoli di uva corna ai visitatori.

“Purtroppo domenica non posso partecipare – annuncia Del Priore – il prodotto che mi è rimasto non è sufficiente neppure per il mio condominio”.

Le celebrazioni della cosiddetta “uva corna”, divenuta presidio Slow Food nel 2020, si terranno domenica 11 settembre.

Oggi pomeriggio, lunedì 5 settembre, alle ore 16 presso il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli nell’ambito di una conferenza stampa l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este Villae presenta gli eventi della 74esima edizione della Sagra con passeggiata alla Vigna di Pizzutello degli Orti estensi.

Le celebrazioni della cosiddetta “uva corna” sono in collaborazione col Comune di Tivoli, Slow Food Tivoli Valle dell’Aniene e Comunità Uve Pizzutello nel Paesaggio Tiburtino, Aiapp Lamps.