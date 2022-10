GUIDONIA – Furti nei negozi, il ritorno dello “Zoppo di viale Roma”

Il volto è nascosto dal cappuccio della felpa e di lui si conosce soltanto la sagoma. E’ quella di un uomo, con uno zaino a tracolla, all’apparenza magro e allo stesso tempo agile, anche se deambula con un bastone e claudica vistosamente.

Forse anche troppo.

E’ il ritratto del cosiddetto “Zoppo di viale Roma”, il ladro che di notte si aggira per la strada principale di Guidonia Centro in cerca del negozio giusto da svaligiare. A otto mesi di distanza dal suo ultimo avvistamento il malvivente sciancato è ricomparso all’alba di domenica 9 ottobre al civico 15 di viale Roma, dove ha sede la Gelateria Artigianale dei fratelli Edgardo e Bruno Perrelli.

A riprenderlo all’opera è stata una telecamera di video-sorveglianza di una delle tante attività del corso centrale di Guidonia. L’uomo viene inquadrato alle 4,11 del mattino, mentre si ferma davanti alla gelateria e dallo zaino estrae un male e peggio, il classico martello da muratore. Da quel momento e fino alle 4,25 vibra colpi sulla vetrata d’ingresso nel tentativo inutile di accedere nel locale.

Il ladro non sa che si tratta di un vetro anti-sfondamento spesso ben 11 centimetri, per cui continua imperterrito a colpire sull’angolo sinistro in basso, probabilmente convinto che fosse un punto debole, tuttavia nessuno dei residenti di viale Roma avverte rumori.

Il tentativo di scasso dura ben 14 minuti, durante i quali il ladro si concede una paio di “pause” in concomitanza col passaggio di alcune vetture, in quelle occasioni ferma “il lavoro” e si nasconde. Soltanto alle 4,20 passate lo “Zoppo di viale Roma” decide di battere in ritirata con la solita andatura claudicante.

La stessa andatura ripresa da un’altra telecamera di un’attività commerciale all’alba dello scorso 17 febbraio. In quel caso un uomo magro, sciancato e con un trolley al seguito, riuscì a fare razzia all’interno della pizzeria “Doppio Zero 2” al civico 108 di viale Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il malvivente forzò la saracinesca e la porta scorrevole della pizzeria, penetrò nel locale e tagliò il filo elettrico che collega la cassa col registratore di cassa per portar via il cassetto coi soldi all’interno. Il bottino fu di circa 400 euro, senza contare gli ulteriori 400 euro spesi dal titolare per la riparazione della serranda.

Stavolta i danni lasciati alla Gelateria Artigianale dei Fratelli Perrelli ammontano ad 800 euro.

“Abbiamo dovuto sostituire la vetrata – spiega Bruno Perrelli che col fratello Edgardo il 10 aprile 2021 ha inaugurato la seconda attività dopo quella di Roma – Non capisco cosa pensava di trovare nel nostro locale, se non poche monete del fondo cassa.

Secondo me il ladro finge di essere zoppo, se lo fosse davvero non riuscirebbe muoversi agilmente e non avrebbe tanta forza per colpire ripetutamente la vetrata col male e peggio”.