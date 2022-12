Bonus, 10mila buoni libri per gli under 30: come ottenerli

Mini bonus libri per gli under 30. La Pisana ha deciso di mettere di nuovo a disposizione 100mila euro per l’acquisto di 10mila buoni libri da spendere nelle librerie di tutta la regione.

“Dopo il successo avuto nelle passate edizioni abbiamo deciso di ripetere una volta ancora questa iniziativa mettendo a disposizione 100mila euro per l’acquisto di 10mila buoni libri da spendere nelle librerie del Lazio”, ha fatto sapere il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

L’iniziativa è dedicata agli under 30 in possesso della LAZIO YOUth CARD, la carta giovani regionale, altro progetto che negli anni è cresciuto tantissimo, meritando riconoscimenti anche a livello internazionale.

“I libri sono un importante strumento di conoscenza e di crescita per i nostri ragazzi, dobbiamo incentivarne l’uso e la diffusione, perché leggere spalanca la mente e la conduce in posti sconosciuti e spesso meravigliosi”, ha aggiunto Leodori.

Dieci euro a iscritto

L’iniziativa prevede per ciascun iscritto un buono libro del valore di 10 euro: basterà presentarsi direttamente in cassa in una delle oltre 120 librerie indipendenti aderenti all’iniziativa in tutte le province del Lazio e mostrare la propria card.

L’elenco delle librerie è consultabile proprio sull’app di LAZIO YOUth Card, scaricabile su smartphone da Google Play e App Store.

“La lettura è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ognuno, soprattutto per noi giovani. Per questo abbiamo deciso di riprogrammare ancora i buoni libro dedicati alla community di LAZIO YOUth Card: per aiutare i ragazzi a innamorarsi della lettura e sostenere anche le librerie indipendenti”, spiega Lorenzo Sciarretta, Delegato alle Politiche Giovanili della Regione Lazio. “I buoni libro non sono un’iniziativa isolata. Chi possiede LAZIO YOUth CARD può acquistare libri, ma anche viaggiare gratis nel Lazio d’estate, andare al cinema, assistere agli spettacoli del teatro dell’Opera, ai concerti, ad eventi sportivi gratuitamente“.

La migliore card europea per giovani

LAZIO YOUth Card fa parte della EYCA (European Youth Card Association), e dal 2020 ad oggi, per ben tre anni consecutivi, è stata premiata come migliore YOUth card europea per la qualità dei benefit e sconti offerti e per il sostegno che offre ai giovani aderenti.

La carta giovani in formato digitale mette a disposizione degli under30 del Lazio tantissime attività e servizi legati alla cultura e alla socialità. Dalla sua attivazione, nel febbraio 2019, la LAZIO YOUth CARD ha intercettato un’audience di 200.000 giovani e più di 60.000 partner locali, regionali, nazionali e internazionali in 40 paesi europei.

Tutte le info su lyc.generazionigiovani.it