Coriandoli finiscono in gola, bimbo rischia di soffocare

Stava assistendo alla parata di Carnevale per le vie del suo paese quando i piccoli pezzetti di carta colorati gli sono finiti dritti in bocca bloccando il respiro e facendolo diventare cianotico in viso.

Attimi di paura a Montallegro, in provincia di Agrigento, dove il piccolo di sei anni ha rischiato di morire soffocato per aver ingerito accidentalmente un pugno di coriandoli lanciati in faccia da altri bambini nell’entusiasmo della festa in maschera.

Provvidenziale il pronto intervento dell’assessore comunale Giuseppe Cinquemani, che svolge anche la funzione di paramedico del 118 e che ha prestato soccorso con le dovute manovre di disostruzione, riuscendo a liberare le vie respiratorie evitando il peggio al bambino che ha riportato solo un grande spavento.

L’assessore ha poi esortato a un divertimento in sicurezza consigliando di non lanciare in viso i coriandoli poiché possono rivelarsi pericolosi se finiscono in bocca e vengono mandati giù.